Госдума предложила главе ФНС ввести налог для «богатых москвичей»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе ФНС Даниилу Егорову с предложением повысить ставку НДФЛ до 20% для «богатых москвичей» с заработком больше 25 млн рублей. Об этом пишут «РИА Новости».
Для повышения социальной справедливости настало время увеличить налоговую ставку для богатых людей. Те, кто зарабатывает в год более 25 миллионов рублей, то есть больше 2 миллионов в месяц, должны уплачивать НДФЛ в размере 20%, - сказал Борис Чернышов.
Также он добавил, что в основном изменения коснутся жителей Москвы, где район Патриарших прудов – символ роскошной жизни.
«Налог на Патрики», который получит бюджет, было предложено направить на развитие менее популярных районов Москвы: Бутово, Текстильщики, Гольяново, Капотня и других.
2% поступлений отправятся в фонд «Круг добра» на помощь детям с тяжелыми заболеваниям, 3% - на благоустройство периферийных районов столицы.
Комментарии11
Главный бухгалтер
я всё больше и больше поражаюсь самому принципу законодательства
Один где-то в пьяной беседе с кем-то в переписке выходной ввёл
Теперь...
А Егоров ему и говорит: да без проблем! С завтрашнего дня и уплатят!
Просто пипец какой-то!
Егоров сам лично придумывает кто сколько налогов заплатить должен?
Ну если так - тогда понятно почему все цифры по ЕНС/ЕНП взяты просто так ни откуда
удивляться пора прекратить уже, это вековой национальный колорит
Все очень просто... Государству срочно необходимо много денег. Законность их получения государство волнует в самую последнюю очередь.
Те, кто не желает жить по цивилизованным правилам, живут по сиюминутным хотелкам. Например, сегодня обложили налогом тех, кто живет у пруда, а завтра ничто не помешает обложить налогом тех, кто около пруда не живет. Государство больше не является гарантом стабильности, оно действует по своим понятиям целесообразности.
Главный бухгалтер
это понятно. принимается.
Ну так чернышов ни много ни мало вице-спикер Госдуры!!!
Ну так оформляй закон, а егогоров должен уже его исполнять! чего там... напоминания, уведомления рассылать налогоплатам, следить все ли сдали, на тех кто не сдал начинать процедуры по отъёму.....
Неееее.... спикер дуры поймал нач. наложки и говорит: да ты собери просто так!
пусть даже без стабильности. пусть изменения будут в ежедневном режиме, даже под сиюминутные необходимости и даже желания!
Собирать-то должны на основании закона! Его же ЛЮБОЙ можно "выписать". Пусть этот закон будет такой или не такой, но он оформлен законом!
А в данном случае что предлагается? что бы налоговики просто по домам прошлись и собрали безо всякого основания?
Я вот о чём
От того, что оформят закон, согласно которого любая прихоть государства является законом, Вам от этого станет легче?
Главный бухгалтер
по крайней мере не было бы СТОЛЬКО и ТАКИХ удивлений....
разговор был бы несколько о другой ТЕМЕ.
а сейчас о чём можно говорить? ....
Королевская
критерий "богатого москвича" - прописка или как будут определять?
Ежемесячный доход 17'000 рублей - это уже средний класс...
Главный бухгалтер
НИКАК !
в этом основной прикол данной темы и есть! Просто мужик из госдуры СКАЗАЛ егогорову собрать.... по своей сути "с кого хошь по сколько хошь" безо всяких баз, ставок, исчислений..... Этого теперь , так получается, не требуется - теперь можно просто собирать потому что "сказали"
Ирина
Это что-то новенькое, свеженькое. Такого ещё не было.
Теперь у нас в разных регионах будет разная ставка НДФЛ? У "богатых москвичей" - 20%, у "богатых ростовчан" - 19%, у "богатых норильчан" - 18%. И так далее. Предлагаю Чернышову воспользоваться предложением.
Главный бухгалтер
так они ещё и москву по улицам порезали! с этой улицы - так, с другой - этак..... ))))))))))))
жителям отдельных улиц будут ещё и доплачивать за то что он... толи "там", толи "не там" живёт ))))))))))))))))))))))))