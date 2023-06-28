Госдума предложила главе ФНС ввести налог для «богатых москвичей»

Могут 20% процентов увеличить ставку НДФЛ для тех, кто зарабатывает больше 25 млн рублей.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе ФНС Даниилу Егорову с предложением повысить ставку НДФЛ до 20% для «богатых москвичей» с заработком больше 25 млн рублей. Об этом пишут «РИА Новости».

Для повышения социальной справедливости настало время увеличить налоговую ставку для богатых людей. Те, кто зарабатывает в год более 25 миллионов рублей, то есть больше 2 миллионов в месяц, должны уплачивать НДФЛ в размере 20%, - сказал Борис Чернышов.

Также он добавил, что в основном изменения коснутся жителей Москвы, где район Патриарших прудов – символ роскошной жизни.

«Налог на Патрики», который получит бюджет, было предложено направить на развитие менее популярных районов Москвы: Бутово, Текстильщики, Гольяново, Капотня и других.

2% поступлений отправятся в фонд «Круг добра» на помощь детям с тяжелыми заболеваниям, 3% - на благоустройство периферийных районов столицы.