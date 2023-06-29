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Налог на имущество организаций

ФНС отправила 778 тыс. сообщений о налогах на имущество организаций

Общая сумма исчисленных налогов на транспортные средства и недвижимость юрлиц составляет 393,9 млрд рублей.
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За шесть месяцев 2023 года ФНС отправила компаниям 778 тыс. сообщений об исчисленных налогах на имущество организаций. Общая сумма - 393,9 млрд рублей. Об этом сказано на сайте ФНС.

Сообщения от налоговой передаются по телекоммуникационным каналам связи (ТКС), через личный кабинет налогоплательщика или по почте заказным письмом.

С 2023 года налог на имущество рассчитывается по кадастровой стоимости недвижимости. Теперь организациям не нужно ежегодно предоставлять налоговые декларации по земельным участкам, транспортным средствам, по помещениям в торговых центрах и т.д.

ФНС самостоятельно получает всю информацию в ГИБДД МВД России, ГИМС МЧС России, в Росморречфлоте, Росавиации, органах гостехнадзора, Росреестре и Россельхознадзоре.

Если сведения не соответствуют действительности у компании будет 20 дней, чтобы заявить об этом и предоставить пояснения по форме.

Налоговая рассмотрит сведения от налогоплательщика в течение месяца, после чего отправит уточненное сообщение.

Если организация не получила от ФНС сообщений об исчисленных налогах, то нужно самостоятельно заявить о наличии транспортных средств и недвижимости. А также приложить копии документов, которые подтверждают права на имущество.

Информировать ФНС не нужно, если компания применяет льготу в отношении конкретных объектов налогообложения.

Комментарии

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