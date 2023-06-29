Объем закупок у МСП вырос почти на 40%

С МСП-поставщиками заключили больше 162 тыс. контрактов на общую сумму в 1,255 трлн рублей.

В первом квартале 2023 года почти на 40% вырос спрос на закупки товаров и услуг у предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

Объем закупок по 223-ФЗ у МСП достиг 1,255 трлн рублей.

На 52% выросло количество контрактов, заключенных с малым и средним бизнесом. За первый квартал 2023 года число договоров превысило 162 тыс.

Несмотря на санкционные ограничения и связанные с ними последствия в экономике, включая разрыв производственных цепочек, задержки поставок, ценовые колебания, заказчики не снижают объемов закупок у малых и средних предприятий, - сказал генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

С 2022 года для поддержки малых и средний предприятий увеличили обязательную квоту по закупкам с 20% до 25%. Эти условия должны выполнять все заказчики по 223-ФЗ.

По объему закупок у МСП-поставщиков лидируют «ФСК – Россети», «Сахаэнерго», РЖД и АО «РЖДстрой».