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Трудовое право

🏃🏃🏃 Даже если все сотрудники разом захотели уволиться, заявление нужно от каждого из них

Коллективное заявление на увольнении – не годится. Нужны персональные.
34

Разъяснение по этому вопросу дает Роструд в письме от 08.06.2023 № ПГ/11430-6-1.

Бывают ситуации, когда условия труда оказываются неприемлемыми и сразу несколько коллег коллективно принимают решение уволиться.

Но хотя решение это и коллективное, заявление на увольнение должно быть персональным.

Несколько человек написали общее заявление, поставили под ним свои подписи, но работодатель его не принял.

Роструд пояснил, что ТК РФ не предусматривает возможность оформления коллективного заявления о расторжении трудового договора. Каждый должен написать заявление от своего имени.

То есть, надо подать не одно заявление с тремя подписями, а три заявления с одной подписью в каждом.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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