Россияне задолжали банкам 30 триллионов рублей

По итогам 1 квартала этот показатель составлял 27,8 трлн рублей.
А уровень закредитованности россиян (отношение задолженности к годовому доходу) по сравнению с началом года вырос с 35 до 41%.
Средняя кредитная задолженность на домохозяйство возросла до 509,6 тыс. рублей, пишут «Известия».
Регионы с наибольшей долговой нагрузкой граждан:
Тыва (115% от дохода);
Калмыкия (79%);
Ленинградская область (63%);
Удмуртия (56%);
Московская область (55%).
Меньше всего оказались закредитованы жители:
Ингушетии (15%);
Чечни (14%);
Дагестана (13%);
Севастополя (9%);
Крыма (8%).
Самым распространенным видом кредитования остается ипотека. На нее приходится более 50% кредитного портфеля граждан.
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