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Кредитование

Россияне задолжали банкам 30 триллионов рублей

По данным ЦБ, задолженность россиян перед банками на 1 мая 2023 года достигла 30,22 трлн рублей.
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По итогам 1 квартала этот показатель составлял 27,8 трлн рублей.

А уровень закредитованности россиян (отношение задолженности к годовому доходу) по сравнению с началом года вырос с 35 до 41%. 

Средняя кредитная задолженность на домохозяйство возросла до 509,6 тыс. рублей, пишут «Известия».

Регионы с наибольшей долговой нагрузкой граждан:

  • Тыва (115% от дохода);

  • Калмыкия (79%);

  • Ленинградская область (63%);

  • Удмуртия (56%);

  • Московская область (55%).

Меньше всего оказались закредитованы жители:

  • Ингушетии (15%);

  • Чечни (14%);

  • Дагестана (13%);

  • Севастополя (9%);

  • Крыма (8%).

Самым распространенным видом кредитования остается ипотека. На нее приходится более 50% кредитного портфеля граждан.

Комментарии

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