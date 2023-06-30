Налоговики камералят 3-НДФЛ за 18 дней вместо 3 месяцев

В этом году в ФНС поступило на 5% больше деклараций 3-НДФЛ, чем за прошлый год.

Замруководителя ФНС Светлана Бондарчук рассказала, что налоговики изменили внутренний порядок работы по декларациям – срок их проверки значительно сократился.

Так, НК РФ устанавливает для этого почти четырехмесячный период – от подачи формы 3-НДФЛ с заявлением на вычет до получения денег. Налоговые инспекции теперь отрабатывают этот процесс в течение 15 – 18 дней.

При этом через личный кабинет сейчас можно заявить имущественный и инвестиционный налоговый вычет в упрощенном порядке. ФНС получает и обрабатывает необходимые данные от банков, затем направляет человеку сообщение о том, что он имеет право на такой вычет.

Ему остается только акцептовать его, выбрать счет, на который будут перечислены деньги, и получить их.

Такой же упрощенный порядок планируют ввести для социальных вычетов на лечение, обучение, страхование и фитнес-услуги.

«Эти организации будут предоставлять нам данные о расходах за предыдущий период, а мы самостоятельно будем рассчитывать размер вычетов и предоставлять их гражданам», – разъяснила представитель ФНС.

Законопроект с такой нормой прошел первое чтение в Госдуме.