Налоговики камералят 3-НДФЛ за 18 дней вместо 3 месяцев

Замруководителя ФНС Светлана Бондарчук рассказала, что налоговики изменили внутренний порядок работы по декларациям – срок их проверки значительно сократился.
Так, НК РФ устанавливает для этого почти четырехмесячный период – от подачи формы 3-НДФЛ с заявлением на вычет до получения денег. Налоговые инспекции теперь отрабатывают этот процесс в течение 15 – 18 дней.
При этом через личный кабинет сейчас можно заявить имущественный и инвестиционный налоговый вычет в упрощенном порядке. ФНС получает и обрабатывает необходимые данные от банков, затем направляет человеку сообщение о том, что он имеет право на такой вычет.
Ему остается только акцептовать его, выбрать счет, на который будут перечислены деньги, и получить их.
Такой же упрощенный порядок планируют ввести для социальных вычетов на лечение, обучение, страхование и фитнес-услуги.
«Эти организации будут предоставлять нам данные о расходах за предыдущий период, а мы самостоятельно будем рассчитывать размер вычетов и предоставлять их гражданам», – разъяснила представитель ФНС.
Законопроект с такой нормой прошел первое чтение в Госдуме.
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