Сфере IT предложат аналог ОСАГО

Компании смогут получить страховые выплаты в случае кибератак или утечек данных.

Сенатор Совета Федерации Артем Шейкин предложил создать «ОСАГО для IT» - особую страховку на случай кибератак и утечки данных. Об этом пишут «РИА Новости».

Подобно тому, как ОСАГО обеспечивает финансовую защиту автомобилистов в случае ДТП, страхование от киберугроз будет обеспечивать защиту компаний в случае кибератак и утечек данных, - сказал Артем Шейкин.

Особенности страхования киберрисков продумают Минцифры и Центробанк.

Новый вид страховки поможет компаниям смягчить финансовые потери и снизить риски утечки пользовательских данных. Также предприятия будут принимать дополнительные меры по защите IT-структур.

Стандартны оценки рисков по «ОСАГО для IT», а также размер страховых премий и другие особенности нового продукта предлагается «зашить» в федеральный закон, который регулирует обязательное и добровольное страхование.