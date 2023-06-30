Бюджет получил больше 1 трлн рублей от НДФЛ

В консолидированный бюджет поступило на 60% больше доходов от НДФЛ. Это связано с введением прогрессивного налогообложения и с крупными выплатами дивидендов.

В 2022 году в консолидированный бюджет поступило 1,013 трлн рублей от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом пишут «Ведомости».

Размер поступлений увеличился на 60%. В 2021 году поступления в казну от НДФЛ составили 636 млрд рублей.

Такая динамика объясняется тем, что с 2021 года по поручению президента Владимира Путина начала действовать прогрессивная шкала НДФЛ.

Те, кто за год заработал больше 5 млн рублей, должны платить налог по ставке 15%. Остальные доходы облагаются по ставке 13%.

Федеральный бюджет получил 132 млрд рублей, что на 70% больше, чем ожидал Минфин. Дополнительные 10 млрд рублей казна получила с доходов в виде выигрышей от участия в азартных играх.

Такой рост в прошлом году связан с увеличением доходов от НДФЛ, полученных с дивидендов на фоне высоких выплат, - сказали в Минфине.

Эти средства отправятся в фонд «Круг добра», который помогает детям с редкими и тяжелыми заболеваниями.

Регионы в 2022 году получили 882 млрд рублей, годом ранее эта сумма была 553,7 млрд рублей.

Недавно мы писали, что депутаты Госдумы предложили для богатых москвичей с доходом больше 25 млн рублей в год установить ставку НДФЛ 20%.