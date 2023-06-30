Главбухи в основном любят свою работу. Об этом сказали 75% опрошенных

Чаще всего свою работу любят учителя, главные бухгалтеры и врачи, реже всего — продавцы, операторы call-центра и кладовщики, узнали эксперты сервиса SuperJob.

По итогам опроса (есть в распоряжении редакции) 75% главных бухгалтеров любят свою работу. 2 из 10 специалистов признались, что не испытывают к ней теплых чувств, а 5% опрошенных затруднились с ответом.

Бухгалтеры говорят о любви к своей работе реже — 53% респондентов. Еще 16% ответили, что не любят то, чем занимаются.

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Среди любящих свою работу больше всего учителей, главных бухгалтеров и врачей: среди них в теплых чувствах к своему делу признаются 76%, 75% и 74% соответственно. В пятерку профессий, представители которых чаще других радуются каждому новому рабочему дню, вошли также экономисты (73%), программисты и дизайнеры (по 70%).

Напротив, реже всего о любви к своей работе говорят продавцы (27%), операторы call-центра (35%) и кладовщики (36%). Кроме того, в особой привязанности к своим повседневным обязанностям нечасто признаются курьеры (37%) и охранники (39%).

За год значительно выросло число любящих свою работу HR-менеджеров (на 16 п.п.), водителей (на 12 п.п.), а также продавцов, главных бухгалтеров, экономистов и менеджеров по закупкам (на 11 п.п.).

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