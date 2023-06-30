💥У ИП остался один день, чтобы уплатить 1% фиксированных взносов

Речь про 1% взносов с дохода свыше 300 тыс. рублей: за 2022 год их нужно будет уплатить не позднее 3 июля 2023 года.

В разделе «Жизненные ситуации» личного кабинета ИП можно ознакомиться с начисленными вам фиксированными взносами: здесь мы рассказали, как это сделать.

Чтобы узнать, надо ли вам платить эти взносы — и какие вообще сейчас платежи по взносам положено делать ИП — ловите крутейшую статью нашего эксперта.

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