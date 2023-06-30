💥У ИП остался один день, чтобы уплатить 1% фиксированных взносов

В разделе «Жизненные ситуации» личного кабинета ИП можно ознакомиться с начисленными вам фиксированными взносами: здесь мы рассказали, как это сделать.
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