Экс-бенефициар Бинбанка признан банкротом

В отношении Микаила Шишханова началась процедура реализации имущества. Он должен кредиторам 853 млрд рублей.

Арбитражный суд Московской области признал банкротом экс-бенефициара Бинбанка и Рост-банка Микаила Шишханова. Об этом пишут «РИА Новости».

Микаил Шишханов задолжал кредиторам 853 млрд рублей, что в 12 тыс. раз превышает стоимость его активов. Сейчас бизнесмен нигде не работает и имеет только две квартиры.

Суд начал процедуру реализации имущества бизнесмена (дело № А41-14838/2023).

Против этого возразил крупнейший кредитор — представитель банка «Траст». Юристы считают, что сначала нужно пройти процедуру реструктуризации долгов, которая могла бы выявить имущество Шишханова. Например, зарубежные активы.

Однако суд решил пропустить этот этап и начал реализацию имущества.

Параллельно банк «Траст» собирается взыскать с Микаила Шишханова больше 306,5 млрд рублей убытков, которые причинил «Рост банк» невыгодными сделками.

Недавно мы писали, что с Шишханова взыскали 83,8 млрд рублей по долгам подконтрольной компании «Диджитал Инвест».

Помимо этого, бизнесмен был привлечен к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Регион Инвест» на сумму 74,2 млрд рублей.