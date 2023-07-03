Большинство покупателей не хочет платить с помощью биометрии

81% населения не доверяют биометрической системе оплаты покупок. Большинство клиентов банка не сдавали биометрию, поскольку не уверены в безопасности данных.

8 из 10 покупателей не хотят расплачиваться «улыбкой» в камеру платежного терминала. Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Новый метод согласны применять только 7% населения.

Большинство (81%) пока что не готовы платить «улыбкой». Скептики не уверены в защищенности своего банковского счета. Кроме того, не все клиенты банка готовы сдавать биометрию.

Пройдешь мимо кассы, улыбнешься - и чья-то покупка пройдет за твой счет, - говорят участники опроса.

Предложение сдать биометрические данные получали 12% россиян, на него согласилась только треть.

«Сбер» начал внедрять оплату покупок в магазинах по биометрии. Для этого достаточно улыбнуться в камеру на кассе. После чего стоимость товара будет списана с банковского счета.

3D камеры будут считывать улыбку при оплате покупок. Это поможет избежать несанкционированного списания денег, если поднести к терминалу чью-то фотографию.