Блогеров предложили штрафовать до 3 млн рублей за рекламу иностранных товаров

За продвижение товаров из недружественных стран блогеры могут заплатить до 3 млн рублей. Если нарушение повторится, то их могут внести в список иноагентов.

Ассоциация развития бизнес-патриотизма «АВАНТИ» предложила штрафовать отечественных блогеров за рекламу иностранных товаров из недружественных стран. Об этом пишут «РИА Новости».

Блогеров, которые продвигают зарубежные товары, предложили штрафовать по статье за рекламу запрещенных товаров, по ч. 7 ст. 14.3 КоАП, где размер наказания от 500 тыс. до 3 млн рублей.

В случае систематического нарушения законодательства предлагается рассмотреть возможность внесения данных физических лиц в реестр иностранных агентов, - сказано в обращении Ассоциации.

По мнению авторов инициативы, у крупных зарубежных холдингов есть больше возможностей закупать рекламу как в традиционных СМИ, так и у блогеров. Сейчас именно медийные личности оказывают большое влияние на формирование общественного мнения.

За последние пять лет инфлюенс-маркетинг по всему миру вырос почти в 10 раз. Этот рынок приносит прибыль в размере 450% и продолжает расти.