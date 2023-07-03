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Трудовые отношения

😱 📧 Бухгалтеры обсуждают, как уволить сотрудника, который пишет гневные записке коллеге

Коллега-мужчина пишет коллеге-женщине нелицеприятные записки, которые снабжает иллюстрациями с могилами и крестами.
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Такую историю рассказала подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

История может показаться забавной, но явно не для тех, кто втянут в этот конфликт.

Сотрудник увольняться по собственному желанию не намерен, к исполнению им должностных обязанностей претензий нет, на работу он не опаздывает.

Можно сказать, образцовый сотрудник, но изводит женщину своими пасквилями.

Кстати, выяснилось, что случай не единичный.

А у вас в коллективе не было подобных случаев?

Ранее на сайте РОИ публиковали инициативу по внесению в ТК РФ статьи о здоровой психологической атмосфере в коллективе.

Роструду задавали вопрос, что делать с такими коллегами, терроризирующими коллектив. Роструд ответил, что работодателю следует выяснить причину, по которой сотрудники отказываются работать с коллегой, и решить этот вопрос внутри организации.

Мы проводили опрос, который показал, что большинство наших читателей сталкивались с агрессией коллег на работе. Некоторым даже пришлось уволиться из-за этого.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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