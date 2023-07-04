❗❗❗ Налоговики назвали признаки, по которым фирму заподозрят в маскировке работников под самозанятых

УФНС по Забайкальскому краю озвучилопоказатели, на которые ориентируются налоговики.
Смотрите их в нашей таблице.
Системный риск
Описание
Учитывает использование работодателем труда самозанятого 3 и более месяца подряд
Исходят из сформированных самозанятыми чеков с одним и тем же заказчиком-работодателем на протяжении всего времени работы самозанятого
Указывают на то, что заказчик работ, он же работодатель, организовывает процедуру регистрации для работников в качестве плательщиков НПД. Используя при регистрации один адрес электронной почты для всех работников, а также одно техническое средство для формирования чеков
Сигнализирует о фактах перехода работников из одной организации в другую, но уже в качестве самозанятых. При этом одна организация подконтрольна другой организации
Говорит о частоте выплаты дохода в пользу самозанятых. Если данные выплаты ежемесячные и работодатель утверждает, что выплаты самозанятым правомерны в рамках договоров ГПХ, то работодатель должен подтвердить это актами выполненные работы. Иначе налицо подмена трудовых отношений
Означает нарушение прямой нормы закона: запрет на оказание услуг плательщиками НПД бывшим (менее 2-х лет) работодателям.
На появление системных рисков указывают:
намеренный перевод работников на НПД с оказанием услуг взаимозависимому лицу;
минимальное количество в организации штатных работников при значительном количестве привлеченных самозанятых, которые получают максимально приближенный к ограничению НПД доход.
Эти и ряд других признаков и обстоятельств характеризуют плательщика НПД, как лицо, фактически лишенное предпринимательской самостоятельности, и указывают на фактически сложившиеся трудовые отношения.
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