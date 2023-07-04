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Экономика России

Надо провести «фронтальное сокращение» трат бюджета в 2024 году, считает Минфин

Такие планы в министерстве объясняют тем, что разрыв между доходами и расходами сильно растет.
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Минфин предлагает урезать все государственные расходы, кроме социальных и других «защищенных», на 10%. Такое предложение озвучил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам.

Участники комиссии, как пишут Ведомости, согласились с тем, что оптимизировать расходы нужно, но отреагировали на предложение негативно. Они считают, что госведомства должны сами определить, какие расходы для них в приоритете, а по всему периметру программ сокращать траты не нужно.

Между тем, источники Ведомостей сообщают, что глава Минфина выдвинул предложение о сокращении всех трат на 10% не просто так, а ориентируясь на более свежие данные по сравнению с последним официально утвержденным прогнозом социально-экономического развития.

С другой стороны, Минфин не учел ряд новых трат, в том числе обозначенных президентом. Чем закончится дискуссия, пока неизвестно.

Пока чиновники спорят, сокращать траты в бюджете или нет, одна отрасль для бизнеса остается самой востребованной — это госзакупки. На «‎Клерке» как раз стартует поток нового курса об этом: научим работать с закупками эффективно и не нарушая закон.

Комментарии

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