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Интернет и IT

Госслужащим запретят работать на iPhone

Сотрудники Минпромторга больше не будут использовать устройства Apple в служебных целях. За ними может следить американское Агентство национальной безопасности.
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С 17 июля 2023 года сотрудники Минпромторга и подведомственных ему структур больше не смогут использовать iPhone в рабочих целях. Об этом пишут «Ведомости».

Подобное ограничение может коснуться других государственных ведомств, а также региональных госслужащих.

Основанием для запрета работы на iOS стала информация ФСБ о слежке американского Агентства национальной безопасности за пользователями устройств Apple.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что сотрудникам администрации президента уже запрещено использовать для работы устройства на iOS и Android.

Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    22 минуты назад

    Борис МальцевКлерк

    И на тачках им запретите нормальных ездить ) 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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