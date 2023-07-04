Госслужащим запретят работать на iPhone

Сотрудники Минпромторга больше не будут использовать устройства Apple в служебных целях. За ними может следить американское Агентство национальной безопасности.

С 17 июля 2023 года сотрудники Минпромторга и подведомственных ему структур больше не смогут использовать iPhone в рабочих целях. Об этом пишут «Ведомости».

Подобное ограничение может коснуться других государственных ведомств, а также региональных госслужащих.

Основанием для запрета работы на iOS стала информация ФСБ о слежке американского Агентства национальной безопасности за пользователями устройств Apple.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что сотрудникам администрации президента уже запрещено использовать для работы устройства на iOS и Android.