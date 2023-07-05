У предпринимателя украли 35 млн рублей при обмене валюты

Мошенники украли у предпринимателя из Москвы 35 млн рублей. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Москвич нашел в социальных сетях обменник валют с выгодным курсом и сначала обменял в нем небольшую сумму – 400 тыс. рублей. После того, как все прошло хорошо, предприниматель договорился получить уже 400 тыс. долларов за 35 млн рублей.
Мужчина отправился в офис обмена валют на Чапаевском переулке, передал деньги кассиру, но тот забрал средства и скрылся через внутренний двор.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о грабеже в особо крупном размере.
Недавно мы писали, что кассир во время обмена валют сбежала с деньгами клиента.
Комментарии