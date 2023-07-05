Кибермошенники украли у клиентов банка 4,5 млрд рублей в начале 2023 года

Банковской системе удалось отразить 2,7 млн хакерских атак и сохранить у клиентов 700 млрд рублей.

В начале 2023 года число хищений, которые совершили кибермошенники, выросло до 4,5 млрд рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу глава департамента информационной безопасности Центробанка Вадима Уварова.

По сравнению с 2022 годом, объем похищенных средств вырос на 30%.

Подавляющее большинство атак было отбито благодаря выстроенным бизнес процессам и работе антифрод систем в банках, - сказал Вадим Уваров.

За первые три месяца 2023 года банки отразили 2,7 млн кибератак и не допустили хищений на сумму свыше 700 млрд рублей.

Также Центробанк в первом квартале 2023 года стал инициаторов блокировки 97 тыс. мошеннических номеров, а информацию о 7 тыс. подозрительных сайтов передали в Генпрокуратуру.