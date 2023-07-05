Совет Федерации запретил коллекторам взыскивать долги с жителей новых регионов

До 1 января 2026 года банки и МФО не будут взыскивать долги по денежным обязательствам, которые возникли до 30 сентября 2022 года.

Совет Федерации одобрил законопроект, который запрещает до 1 января 2026 года взыскивать просроченную задолженность с жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом пишет «ТАСС».

Закон распространяется на денежные обязательства физических лиц, которые возникли до 30 сентября 2022 года.

Право будет только у тех, кто постоянно проживает на территории новых регионов.

Законопроект не действует на долги между физическими лицамив пределах 50 тыс. рублей, а также на долги по ЖКУ и по займам индивидуальных предпринимателей.