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Отчетность

✅Чек-лист, что бухгалтеру надо уплатить в июле 2023 года

Мы уже рассказывали, что в июле надо сдать из отчетности. Теперь небольшая подборка основных платежей.
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Итак, не позднее 20 июля надо внести авансовый платеж по НВОС за 2 квартал 2023 года.

Не позже 28 июля не забудьте:

  • уплатить страховые взносы за июнь 2023 года;

  • внести авансовый платеж по УСН за полугодие 2023 года;

  • уплатить НДС за 2 квартал 2023 года (для компаний на спецрежимах, которые выставили счет-фактуру покупателю с выделенным НДС);

  • уплатить НДС за 2 квартал 2023 года (компании на ОСНО и налоговые агенты могут разбить квартальный платеж на три части и уплачивать их в течение квартала до 28 числа каждого месяца).

Чтобы вы не путались в нюансах отчетности и платежей с учетом изменений в том же НДФЛ, наши эксперты проведут 11 июля мастер-класс онлайн.

Разберем:

  • расчетный период и сроки уплаты НДФЛ;

  • новую форму отчетности;

  • как изначально правильно работать в ЗУП, чтобы не терять часы на поиск ошибок в налоговых регистрах.

Кроме того, в прямом эфире пройдет разбор двух компаний, в которых не "идут" отчеты. Покажем быстрые технологии поиска ошибок.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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