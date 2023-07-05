✅Чек-лист, что бухгалтеру надо уплатить в июле 2023 года

Мы уже рассказывали, что в июле надо сдать из отчетности. Теперь небольшая подборка основных платежей.

Итак, не позднее 20 июля надо внести авансовый платеж по НВОС за 2 квартал 2023 года.

Не позже 28 июля не забудьте: уплатить страховые взносы за июнь 2023 года;

внести авансовый платеж по УСН за полугодие 2023 года;

уплатить НДС за 2 квартал 2023 года (для компаний на спецрежимах, которые выставили счет-фактуру покупателю с выделенным НДС);

уплатить НДС за 2 квартал 2023 года (компании на ОСНО и налоговые агенты могут разбить квартальный платеж на три части и уплачивать их в течение квартала до 28 числа каждого месяца).

Чтобы вы не путались в нюансах отчетности и платежей с учетом изменений в том же НДФЛ, наши эксперты проведут 11 июля мастер-класс онлайн.

Разберем:

расчетный период и сроки уплаты НДФЛ;

новую форму отчетности;

как изначально правильно работать в ЗУП, чтобы не терять часы на поиск ошибок в налоговых регистрах.

Кроме того, в прямом эфире пройдет разбор двух компаний, в которых не "идут" отчеты. Покажем быстрые технологии поиска ошибок.

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