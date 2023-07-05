✅Чек-лист, что бухгалтеру надо уплатить в июле 2023 года

Итак, не позднее 20 июля надо внести авансовый платеж по НВОС за 2 квартал 2023 года.
Не позже 28 июля не забудьте:
уплатить страховые взносы за июнь 2023 года;
внести авансовый платеж по УСН за полугодие 2023 года;
уплатить НДС за 2 квартал 2023 года (для компаний на спецрежимах, которые выставили счет-фактуру покупателю с выделенным НДС);
уплатить НДС за 2 квартал 2023 года (компании на ОСНО и налоговые агенты могут разбить квартальный платеж на три части и уплачивать их в течение квартала до 28 числа каждого месяца).
Чтобы вы не путались в нюансах отчетности и платежей с учетом изменений в том же НДФЛ, наши эксперты проведут 11 июля мастер-класс онлайн.
Разберем:
расчетный период и сроки уплаты НДФЛ;
новую форму отчетности;
как изначально правильно работать в ЗУП, чтобы не терять часы на поиск ошибок в налоговых регистрах.
Кроме того, в прямом эфире пройдет разбор двух компаний, в которых не "идут" отчеты. Покажем быстрые технологии поиска ошибок.
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