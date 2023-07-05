Бухгалтер просит совета, как в РСВ заполнить среднесписочную численность. Нюанс в сроках приема сотрудников

До 1 июня в организации совсем не было сотрудников, а теперь они есть и нужно правильно заполнить РСВ. Коллеги советуют, как лучше.

В Красном уголке бухгалтера описали ситуацию:

— Подскажите, пожалуйста, как в РСВ за полугодие заполнить среднесписочную численность, если сотрудники были приняты на работу только 1 июня (3 человека и один уже уволен 26 июня), до июня сотрудников не было?

Бухгалтеры советуют: «В ЗУП 1С кадровые отчеты, "численность и текучесть кадров" формируйте за период».

Кто-то считает, что никто не проверит, 3 или 2. А как бы вы поступили, коллеги?

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