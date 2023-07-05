Пока налоговики трясут блогеров, эксперты напоминают, что вы можете быть следующим. Берегите активы бизнеса прямо сейчас

По соцсетям прошла новая волна обсуждений: блогеров и так трясут налоговики, а теперь им еще и ОКВЭД отдельный сделают и окончательно возьмут под контроль. Но по-настоящему налоговая может взяться за любой бизнес.

В своем Телеграм-канале юристы Комплаенс Решения приводят интересную статистику: по состоянию на 01.04.23 налоговики провели с начала года всего 1 506 ВНП, доначислено 84 159 308 тыс. руб.

За тот же период 2022 года было 2 651 ВНП с доначислениями 168 165 055 тыс. руб. Почему результаты упали в два раза?

А потому что фокус налоговиков сместился на предпроверочный анализ — это один из главных поворотов. Кроме того, добровольные уточнения и напротив, угрозы уголовных дел, как с блогерами.

Следующим, по мнению экспертов, может стать общепит. Кроме того, возможно, стоит изучить материалы заседаний властей в предыдущие годы: ведь проверки блогеров, оказывается, анонсировали в Совфеде еще в 2019 году.

В любом случае, каждой компании стоит подумать о защите своих активов прямо сейчас. Ведь эффективная налоговая проверка — это та, по результатам которой доначисленные суммы налогов, штрафов и пеней реально поступили в бюджет. А это возможно только тогда, когда у бизнеса есть активы.

На вебинаре 12 июля эксперт подробно расскажет, как избежать такого сценария и защитить свой бизнес от налоговой. Записаться можно здесь.