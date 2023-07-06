Как считать коэффициент оборачиваемости собственного капитала и какие есть «темные» места в финансовой отчетности. Топ статей по управленческому учету

Собрали небольшую подборку для тех, кто изучает управленческий учет или уже внедряет его прямо сейчас.

Статья-сравнение на вечную тему: руководители требуют, а бухгалтеры не понимают, зачем. Раскрываем все карты.

Инструкция на случай, если у вас все еще есть вопросы по этим документам.

Оценить текущее состояние компании, учесть потери, проверить ошибки в финансовой отчетности поможет балансовый отчет. Рассказываем, что важно учесть и насколько он полезен.

Кстати, если хотите научиться вести управленческий учет и избегать «красных флагов», приходите к нам в «Клерк» на обучение. Мы как раз улучшили курс по управленческому учету в 2023 году.

Курс подойдет бухгалтерам, финансовым директорам — будет много полезной информации, готовых таблиц Excel и шаблонов.

Повышаете квалификацию один месяц. В конце проходите аттестационную работу и получаете удостоверение ФИС ФРДО на 140 ак. часов.

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Это важный показатель, с которым умеют правильно работать далеко не все. Объясняем, почему это нужно.