Каждый второй сотрудник выбирает работу, которая позволяет ему развиваться

Сотрудники стали чаще отмечать, что их работа способствует развитию профессиональных навыков.

46% сотрудников уверены, что они развиваются и профессионально растут на своей работе, а также учатся новому в процессе деятельности. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

За последние 12 лет стало больше россиян, которые считают работу источником развития. Их число увеличилось на 10 п.п.

12% опрошенных заметили, что наоборот теряют полезные навыки из-за трудовой рутины и неинтересных задач. Об утрате навыков чаще говорят сотрудники с высшим образованием, которые критично относятся к своим обязанностям (13%).

Каждый третий (35%) признался, что просто выполняет свои задачи и получает деньги. Такие работники не чувствуют ни развития, ни деградации на работе.

Больше всего положительных моментов в процессе работы отмечают сотрудники до 34 лет (39%) и старше (49%).

Те, кто получает доход свыше 80 тыс. рублей, видят больше перспектив для своего профессионального развития. Об этом сказали 46% опрошенных. О состоянии «застоя» чаще всего рассказывают сотрудники, которые зарабатывают меньше 50 тыс. рублей (42%).

Кстати, мы отслеживаем бухгалтерские вакансии по доходам, и пока среди них лидируют бухгалтеры по учету в строительстве: там доходы начинаются от 100 000 рублей. Получить квалификацию по этому виду учета можно на специальном курсе Клерка: вот подробности.