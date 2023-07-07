Как заполнять декларацию по УСН при смене адреса

НК РФ не предусмотрено применение одним налогоплательщиком нескольких налоговых ставок по УСН в отношении одного налогового периода. Ориентироваться надо на ставку на конец года.

Разъяснение дает Минфин в письме от 23.05.2023 № 03-11-09/46940, которое доведено письмо ФНС от 09.06.2023 № СД-4-3/7372@.

Если компания переехала в другой регион. При расчете налога за год важна ставка, которая действовала в регионе, где компания находится на конец года.

При этом при исчислении налога за год учитываются ранее исчисленные суммы авансовых платежей по налогу.

Декларация подается в ИФНС по новому месту нахождения налогоплательщика. В ней отражается код ОКТМО территории того субъекта РФ, в котором налогоплательщик состоял на налоговом учете на последний день года.