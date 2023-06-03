Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

УСН

Что изменится в УСН и АУСН: четыре поправки

Скоро в НК РФ внесут изменения, в том числе, по УСН и АУСН.
209

Речь идет о законопроекте с масштабными поправками в НК РФ, который внесен в Госдуму.

1. Поменяют книгу учета по УСН

Сейчас действует книга учета доходов и расходов, которую утвердил Минфин.

По новой норме утверждать эту книги и порядок ее заполнения будет ФНС.

2. Уточнят применение ставки по УСН при переезде

Пропишут, что при изменении места нахождения организации (места жительства ИП) налог исчисляется по ставке, установленной законом субъекта РФ по новому адресу.

3. Отменят запрет на УСН

Инвестиционным советникам дадут право на упрощенку.

4. Введут запрет на АУСН

Ювелирам запретят применение АУСН.

Комментарии

2
  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 37 минут назад

    Главный бухгалтер

    1. Поменяют книгу учета по УСН

    Зачем книгу-то менять? Угомонитесь, пж-ста! Минфин и ФНС никак не поделят между собой сферы влияния?

  • Логотип Sigma_21
    Sigma_21 27 минут назад

    Сергей

    с масштабными поправками

    По новой норме утверждать эту книги и порядок ее заполнения будет ФНС.

    Марь Иванна, ну не нравится в синий, забубеньте в зеленый...

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтерский аутсорсинг

Какая ответственность и штрафы ждут бухгалтера, если он решил открыть бизнес на аутсорсе

Масштабирование для бухгалтера — это здорово, но также важно помнить о том, какие последствия будут, если нарушите закон. Разберем случаи с ООО и ИП и Росфинмониторингом.

Какая ответственность и штрафы ждут бухгалтера, если он решил открыть бизнес на аутсорсе
2
1,4 тыс.
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
НДС

НДС по складским и таможенным услугам в рамках международной перевозки. Разъяснения Минфин

Рассматривается порядок обложения НДС складских услуги и услуг по таможенному оформлению при осуществлении транспортно-экспедиционной организацией международных перевозок грузов.

НДС по складским и таможенным услугам в рамках международной перевозки. Разъяснения Минфин
13
Логотип nlukina
nlukina
Транспортный налог

Бонус к наследству. Госдума предложила освободить на один год от транспортного налога россиян, унаследовавших автомобиль

В Государственной Думе предложили освобождать от транспортного налога на один год граждан, получивших автомобиль в наследство. Идею внес депутат Евгений Федоров.

Бонус к наследству. Госдума предложила освободить на один год от транспортного налога россиян, унаследовавших автомобиль
15
Логотип RationalAnswer
RationalAnswer
Обзоры для бухгалтера

Российской экономике грозит «перегрев», а основательница Theranos села на 11 лет

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: российский крипто-мент отложил $24 млн в Биткоинах на пенсию, NVidia попала в топ-5 самых дорогих компаний, вышел сиквел письма в защиту кожаных мешков, а нейросети и адвокаты пытаются унижать друг друга.

2
82
Логотип igotosochi
igotosochi
Ценные бумаги

Свежие облигации: ТД РКС на размещении. Мелкие застройщики ещё живы?

Облигации крупных застройщиков занимаю большую долю в корпоративном сегменте, благодаря высокой доходности по праву считаясь ВДО. А что с облигациями более скромных строительных компаний? Вскоре размещается новый выпуск облигаций ТД РКС, застройщика из второй сотни по объёмам.

Свежие облигации: ТД РКС на размещении. Мелкие застройщики ещё живы?
26
Логотип molyanov
molyanov
Маркетинг

Что такое брендформанс: как он улучшает имидж и приносит прибыль

Часто компании выбирают что-то одно: или ориентируются на измеримые финансовые показатели, или работают над брендом и его репутацией. В статье рассказываем о брендформансе — подходе, который рассказывает о компании, и при этом приносит бизнесу количественные результаты.

Что такое брендформанс: как он улучшает имидж и приносит прибыль
164
Логотип motaev
motaev
Менеджмент

ТУЗ – это управление возрастающей сложностью организаций. Часть 2

Для построения модели организации с целью управления сложностью нам нужна матрица из задач и сущностей (в виде КПО). Чем обозначить связь между КПО и задачами в этой матрице?

ТУЗ – это управление возрастающей сложностью организаций. Часть 2
212
Читать еще