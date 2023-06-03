Что изменится в УСН и АУСН: четыре поправки

Скоро в НК РФ внесут изменения, в том числе, по УСН и АУСН.

Речь идет о законопроекте с масштабными поправками в НК РФ, который внесен в Госдуму.

1. Поменяют книгу учета по УСН

Сейчас действует книга учета доходов и расходов, которую утвердил Минфин.

По новой норме утверждать эту книги и порядок ее заполнения будет ФНС.

2. Уточнят применение ставки по УСН при переезде

Пропишут, что при изменении места нахождения организации (места жительства ИП) налог исчисляется по ставке, установленной законом субъекта РФ по новому адресу.

3. Отменят запрет на УСН

Инвестиционным советникам дадут право на упрощенку.

4. Введут запрет на АУСН

Ювелирам запретят применение АУСН.