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Самозанятые

В Москве за пять месяцев стало на 126 тысяч больше самозанятых

Всего в столице зарегистрировано 1,36 млн самозанятых. С 2019 года они заработали больше 722 млрд рублей.
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За пять месяцев 2023 года число самозанятых в Москве выросло на 126 тыс. человек, до 1,36 млн человек. Об этом сказано на сайте мэра столицы.

С 2019 года по 1 июня 2023 года самозанятые из столицы заработали больше 722 млрд рублей.

С января по май 2023 общий размер заработка составил 127 млрд рублей.

В январе-мае 2023 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы почти 3,8 миллиарда рублей – на треть больше, чем за тот же период прошлого года, – сказала Мария Багреева, руководитель столичного департамента экономической политики и развития.

Чаще всего самозанятые занимаются строительством, пассажирскими перевозками, работают в доставке, сдают в аренду квартиры, оказывают рекламные и маркетинговые услуги.

Недавно мы писали, что самозанятым могут разрешить перепродавать товары чужого производства.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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