Инвалиды не платят НДФЛ с сертификата за победу в чемпионате

Среди инвалидов проводят Национальный чемпионат по профмастерству «Абилимпикс». Победителям вручают сертификаты. Их стоимость не облагается НДФЛ.

Основание – пункт 6.3 статьи 217 НК.

По нему не облагаются НДФЛ гранты, премии, призы, подарки в денежной и натуральной форме по результатам участия в соревнованиях, конкурсах, иных мероприятиях.

При этом организаторами таких мероприятий должны быть НКО, включенными в перечень, утвержденный постановлением Правительства от 15.07.2009 № 602.

Оплату по сертификатам для победителей «Абилимпикс» делает АНО «Россия – страна возможностей».

Эта организация включена в перечень из постановления № 602.

Поэтому сертификаты для победителей «Абилимпикс» не облагаются НДФЛ.

Такой вывод делает ФНС в письме от 29.06.2023 № БС-4-11/8258@.