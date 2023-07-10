МСП-поставщики подписали первые офсетные договоры на 3,1 млрд рублей

Малый и средний бизнес получит больше 960 млн рублей в качестве инвестиций для развития собственного производства.

Госкомпании заключили четыре первых офсетных договора с предприятиями малого и среднего бизнеса на сумму 3,1 млрд рублей. Об этом сказано на сайте Корпорации МСП.

Объем инвестиций, которые компании должны вложить в развитие собственных производств по офсетным договорам, превысил 960 млн рублей.

С МСП-поставщиками договоры заключили «Интер РАО», «Росгео», РЖД и «Автодор – Платные дороги».

Благодаря «офсетам» госкомпании могут рассчитывать на долгосрочные поставки необходимой им отечественной продукции нужного качества и в требуемых объемах. Одновременно малый и средний бизнес получает дополнительный стимул инвестировать в развитие своего производства, имея долгосрочные контракты и понятные горизонты планирования, - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Первый офсетный договор с МСП-поставщиком заключило ООО «Автодор – Платные дороги». Предприятие в течение трех лет будет производить транспондеры для бесконтактной оплаты проезда по платным дорогам. Сумма договора – 120 млн рублей.

Самый крупных офсетный договор был заключен с группой «Интер РАО» на 2,4 млрд рублей.

Поставщик должен пять лет выпускать и поставлять огнестойкое турбинное масло. Его будут производить в Тульской области, чтобы заменить продукцию из США и Великобритании.

Недавно мы писали, что в первом квартале 2023 года объем закупок у МСП вырос почти на 40%.