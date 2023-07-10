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Ведение бизнеса

Топ самых общительных компаний на «Клерке». Они чаще других отвечают на вопросы и отзывы

Мы заглянули в наш рейтинг и выяснили, какие компании в нем готовы постоянно общаться с пользователями Клерка.
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Если вы пока не видели наш рейтинг компаний, то вот он тут спрятался. Любой пользователь может оставить свой отзыв, написать вопрос компании, поблагодарить за отличную работу или, наоборот, написать жалобу.

Представитель компании может ответить на сообщения или нет. Компании в рейтинге можно отфильтровать по количеству таких ответов.

Смотрите, что у нас получилось:

Первое место заняла СБИС — 60 (!) ответов на сообщения юзеров. Абсолютный рекордсмен. Ребят, возвращайтесь к нам в блоги! Заставьте конкурентов понервничать ;)

Второе место принадлежит компании «Моё дело» — недавно в их блоге (он в Клерк-рейтинге занимает почетное первое место благодаря рекордному количеству просмотров), как @Aleksey Ivanov рассказал о своих планах покинуть компанию, но обещал к нам вернуться! Алексей, ждем!

Третье место — Консоль.ПРО довольно молодой блог этой компании уже смог завоевать симпатии читателей. Больше всего их зацепил пост про Джона Сноу и налоги.

Четвертое место — Консалтинг Онлайн, почти 10 000 подписчиков блога подтвердят — здесь есть что почитать и посмотреть полезного для руководителя и бухгалтера. А нам приятно, что компания не забывает сказать «спасибо» поклонникам своих мероприятий в отзывах.

Пятое место фактическиразделили две компании — Qugo и Life Pay, которые специализируются на современные решения для бизнеса и автоматизации. Загляните к Qugo, если работаете самозанятыми, в их блоге уже 149 полезных статей на эту тему.

А Life Pay поможет разобраться, как выбрать удобную кассу для любого бизнеса, использовать вместо нее обычный смартфон и какие новинки в проверках ККТ готовит налоговая.

Оставляйте свои честные отзывы в рейтинге! Вашим коллегам они пригодятся при выборе оператора ЭДО или поставщика IP-телефонии, банка для обслуживания или сервиса для ведения бухгалтерии.

В рейтинге уже более 900 компаний, а скоро их будет еще больше!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
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