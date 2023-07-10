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Налоги, взносы, пошлины

Долги бизнеса перед бюджетом в 2022 году составили 2,5 трлн рублей

Задолженность по налогам и сборам выросла на 27,5% и достигла 2,5 трлн рублей. Компании не платили НДС, налог на прибыль, НДПИ и прочие текущие платежи.
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Долги предприятий по налогам в 2022 году выросли на 545 млрд рублей, до 2,5 трлн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заключение комитета Госдумы по экономической политике.

В условиях дефицита бюджета рост объема задолженности вызывает обеспокоенность комитета. Следует при проведении налогового мониторинга прогнозировать риски возникновения задолженности по уплате налогов в отраслевом и региональном разрезе, — сказано в заключении.

Задолженность увеличилась по НДС, по налогу на прибыль организаций из-за доначислений по результатам налоговых проверок, по платежам НДПИ.

Также отдельные юрлица не платят текущие платежи, налоги в рамках специальных режимов, по акцизам, местные сборы.

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Комментарии

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