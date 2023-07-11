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Банки

«Сбер» за полгода заработал 727,8 млрд рублей

Только за июнь 2023 года банк выдал кредитов на 720 млрд рублей. Это рекорд за всю историю Сбербанка.
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С января по июнь 2023 года чистая прибыль Сбербанка по РСБУ составила 727,8 млрд рублей при рентабельности 24,7%. Об этом сказано на сайте кредитной организации.

С начала года кредитный портфель Сбербанка вырос на 11,5%, средства физических лиц приросли на 8,4%. Чистая прибыль за полгода составила 727,8 млрд руб. при рентабельности капитала в 24,7%, — сказал председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В июне 2023 года в приложении «Сбербанк Онлайн» появилось 80 млн ежемесячных пользователей и 107 млн активных клиентов.

За июнь «Сбер» заработал 138,8 млрд рублей чистой прибыли. На этот показатель повлияла сделка по продаже европейского бизнеса, подразделения в Австрии.

В том же месяце банк выдал розничных кредитов почти на 720 млрд рублей. Это рекордный уровень за всю историю «Сбера».

Комментарии

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