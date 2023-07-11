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НДФЛ

Правительство собирается освободить должников от НДФЛ, если иностранцы им простили обязательства

Если иностранная компания или физлицо-нерезидент после 1 марта 2022 года продали акции российских компаний и решили простить образовавшийся долг покупателям, то такие должники не будут платить НДФЛ.
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До конца 2023 года правительство предлагает освободить от НДФЛ доходы от покупки акций или долей у нерезидентов, если они простили покупателям появившийся долг. Об этом пишет «РБК».

Также от уплаты НДФЛ освободят должников, если до конца 2023 года финансовое требование было передано другой иностранной организации, которая решила простить обязательства в рамках договора об уступке прав требований.

Инициатива распространяется на обязательства, которые возникли после 1 марта 2022 года по договору купли-продажи российских акций, собственником которых на 1 марта 2022 года был продавец-иностранная организация или нерезидент РФ.

Комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила эти поправки в Налоговый кодекс.

Недавно мы писали, что бизнесу разрешат не платить НДФЛ до конца 2023 года, если он уйдет из офшоров.

Комментарии

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