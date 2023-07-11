Совфед собирается предоставить мобильным операторам льготы на электроэнергию

Компании не станут повышать цены на услуги связи, если будут меньше платить за электричество. Однако нагрузка может лечь на плечи других потребителей электроэнергии.

В Совете по развитию цифровой экономики при Совфеде просят ввести льготные тарифы на электроэнергию для мобильных операторов. Об этом пишут «Известия».

Эта мера поможет приостановить рост цен на мобильную связь.

Против инициативы выступают Минэнерго и ФАС. Там считают, что льготы для операторов могут привести к повышенной нагрузке на других потребителей электроэнергии. Кроме того, объем перекрестного субсидирования вырастет на 1 млрд рублей в год.

Минцифры напомнили, что за последние 20 лет услуги связи подорожали в 1,3 раза, а тарифы на электроэнергию выросли более чем в пять раз.

Возвращение льготных тарифов на подключение к энергосетям удешевило бы строительство линий связи и позволило бы операторам высвободить дополнительные средства на развитие инфраструктуры, - сказали в министерстве.

Недавно мы писали, что стоимость мобильных тарифов может вырасти на 5% выше инфляции. Компаниям нужно обновить оборудование. В Минцифры уже сообщили, что не будут помогать операторам с модернизацией сетей.