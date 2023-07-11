Российскую дочернюю компанию Deutsche Bank могут национализировать

Компания «Газпром» подала в суд, чтобы взыскать 100% долю участия Deutsche Bank в российском бизнесе немецкого банка. Если суд удовлетворит иск, то это будут первые национализированные активы западного банка.

«Газпром» через дочернюю компанию «Русхимальянс» собирается взыскать 100% долю участия Deutsche Bank в российских подразделениях немецкого банка ООО «Дойче Банк» и ООО «Технологический центр Дойче Банка». Об этом пишет «Frank Media» со ссылкой на картотеку Арбитражного суда.

28 июня 2023 года компания «Русхимальянс» подала иск к немецкому банку с требованием выплатить более 238 млн евро (более 23,7 млрд рублей) по банковской гарантии, а также неустойку за просрочку платежей.

Вместе с этим «Русхимальянс» хочет взыскать 100% долю участия Deutsche Bank AG в его дочерних российских компаниях.

Если решение суда будет положительным, то активы Deutsche Bank в РФ будут национализированы.

Немецкий банк станет первой западной кредитной организацией, активы которого могут быть национализированы в России.