🔥 Предприниматели в новых регионах будут платить в 3 раза меньше фиксированных взносов

ИП из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут платить в 2023 году фиксированные страховые взносы в размере 14 400 рублей, что втрое ниже общероссийских тарифов. Об этом пишет «Forbes».
Сейчас общероссийский тариф составляет 45 842 рубля.
В 2024 году правительство установит размер страховых взносов для ИП из новых регионов в размере 25 200 рублей, в 2025 году – 36 000 рублей.
Условия сравняются с общероссийскими только в 2026 году.
Законопроект касается только страховых взносов, уплачиваемых ИП за самих себя, - сказали в Минэкономразвития.
Речь идет о законопроекте с масштабными поправками в НК РФ, который прошел первое чтение в Госдуме. Сейчас в него внесли изменения ко второму чтению.
Недавно мы писали, что Владимир Путин разрешил не взыскивать долги с жителей новых регионов до 2026 года.
Комментарии