🔥 Предприниматели в новых регионах будут платить в 3 раза меньше фиксированных взносов

В 2023 году ИП будут платить 14 400 рублей страховых взносов. В течение трех лет фиксированный тариф будет увеличиваться и достигнет размера общероссийских платежей только в 2026 году.

ИП из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут платить в 2023 году фиксированные страховые взносы в размере 14 400 рублей, что втрое ниже общероссийских тарифов. Об этом пишет «Forbes».

Сейчас общероссийский тариф составляет 45 842 рубля.

В 2024 году правительство установит размер страховых взносов для ИП из новых регионов в размере 25 200 рублей, в 2025 году – 36 000 рублей.

Условия сравняются с общероссийскими только в 2026 году.

Законопроект касается только страховых взносов, уплачиваемых ИП за самих себя, - сказали в Минэкономразвития.

Речь идет о законопроекте с масштабными поправками в НК РФ, который прошел первое чтение в Госдуме. Сейчас в него внесли изменения ко второму чтению.

Недавно мы писали, что Владимир Путин разрешил не взыскивать долги с жителей новых регионов до 2026 года.