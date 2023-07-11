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НДС

🍪 Общественники обеспокоены подорожанием блинов и требуют от Минфина разъяснений по ставке НДС

В этом году цены на блины выросли на 18%, посетовали в общественной организации по защите прав потребителей. Общественники обратились в Минфин за разъяснением – может ли общепит платить за блины (в том числе, с начинкой) ставку НДС 10%.
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Минфин ответил уклончиво. В письме от 19.04.2023 № 03-07-07/35544 идет отсылка к постановлению Правительства от 31.12.2004 № 908, где перечислены продукты питания для ставки 10%.

Из этого документа идет отсылка к Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2).

Если бизнес найдет там блины, то ставка будет 10%, если нет – 20%. Все зависит от документации на эту продукцию, в том числе деклараций (сертификатов) о соответствии.

Отметим, что напрямую блины в ОКПД 2 не поименованы. Там есть пироги, пирожки и пончики. Блинов там нет.

Ранее Минфину уже задавали вопрос про блины, но ответ был аналогичный – смотрите ОКПД 2, то есть ведомство также уклонилось от однозначного ответа (письмо от 29.07.2011 № 03-07-07/42).

Вместе с тем есть давнее письмо УФНС по г. Москве от 16.03.2005 № 19-11/16469, где четко сказано, что ставка НДС 10% к блинам не применяется.

У нас есть курс «Все про НДС: от нуля до сложных моментов».

На практических примерах вы научитесь работать с НДС в любых ситуациях. 

Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 минуту назад

    Главный бухгалтер

    мдааааа.... когда-то учили по простой песенке

    если внутрь кладут творог получается пирог если поверху кладут то ватрушкою зовут...

    теперь нужно определяться по ставке НДСа

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