🍪 Общественники обеспокоены подорожанием блинов и требуют от Минфина разъяснений по ставке НДС

В этом году цены на блины выросли на 18%, посетовали в общественной организации по защите прав потребителей. Общественники обратились в Минфин за разъяснением – может ли общепит платить за блины (в том числе, с начинкой) ставку НДС 10%.

Минфин ответил уклончиво. В письме от 19.04.2023 № 03-07-07/35544 идет отсылка к постановлению Правительства от 31.12.2004 № 908, где перечислены продукты питания для ставки 10%.

Из этого документа идет отсылка к Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2).

Если бизнес найдет там блины, то ставка будет 10%, если нет – 20%. Все зависит от документации на эту продукцию, в том числе деклараций (сертификатов) о соответствии.

Отметим, что напрямую блины в ОКПД 2 не поименованы. Там есть пироги, пирожки и пончики. Блинов там нет.

Ранее Минфину уже задавали вопрос про блины, но ответ был аналогичный – смотрите ОКПД 2, то есть ведомство также уклонилось от однозначного ответа (письмо от 29.07.2011 № 03-07-07/42).

Вместе с тем есть давнее письмо УФНС по г. Москве от 16.03.2005 № 19-11/16469, где четко сказано, что ставка НДС 10% к блинам не применяется.

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