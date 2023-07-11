Глава ВТБ сказал Путину, что банк перестал выдавать кредиты в западных валютах

Банк ВТБ перестал заниматься кредитованием клиентов в валютах западных стран. Об этом глава банка Андрей Костин сообщил на встрече Владимиру Путину.
Мы сегодня, конечно, не кредитуем больше в валютах западных стран, такой возможности нет. У нас растет рублевый. И мы постепенно работаем в юанях, в других валютах, - сказал Андрей Костин.
Также банк активно создает новую инфраструктуру по расчетам в рублях и в валютах дружественных стран.
Президент отметил, что ВТБ удалось справиться с основными трудностями, которые возникли из-за санкций.
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