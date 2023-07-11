Работа в жару и мороз. Минтруд разработал новые правила

Требования Правил обязательны для исполнения всеми работодателями вне зависимости от организационно-правовых форм и форм собственности.
Документ содержит требования охраны труда, предъявляемые:
при гололеде;
при сильных атмосферных осадках;
при сильном ветре (шторме);
во время грозы;
при движении в условиях гололедно-изморозевых отложений;
при движении в тумане;
при движении в условиях сильного дождя;
при движении в условиях сильного (порывистого) ветра.
Так, например, в правилах прописали требования к температуре воздуха в помещении. Ее необходимо поддерживать на уровне плюс 24–25°C. В случае, если температура повышается до 28,5-29°C, необходимо сокращать продолжительность рабочего дня на один час, в диапазоне 29-30,5°C — на два часа, температуры свыше 30,5°C — на четыре часа.
Если проект примут, Правила будут действовать до 1 сентября 2028 года.
Комментарии2
Если проект примут, Правила будут действовать до 1 сентября 2028 года.
ого, ещё дожить бы!) ....как какую-то хрень принять, так за пару дней все чтения проходит)))))))
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
они эти правила уже давно мучают, то анонсировали принятие на лето, потом на сентябрь, потом информация была, что с 1 марта 2024 года вступают в силу😵