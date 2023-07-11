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Охрана труда

Работа в жару и мороз. Минтруд разработал новые правила

Минтруд подготовил Правила по охране труда при проведении работ ‎в особых климатических условиях.
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Требования Правил обязательны для исполнения всеми работодателями вне зависимости от организационно-правовых форм и форм собственности.

Документ содержит требования охраны труда, предъявляемые: 

  • при гололеде;

  • при сильных атмосферных осадках;

  • при сильном ветре (шторме);

  • во время грозы;

  • при движении в условиях гололедно-изморозевых отложений;

  • при движении в тумане;

  • при движении в условиях сильного дождя;

  • при движении в условиях сильного (порывистого) ветра.

Так, например, в правилах прописали требования к температуре воздуха в помещении. Ее необходимо поддерживать на уровне плюс 24–25°C. В случае, если температура повышается до 28,5-29°C, необходимо сокращать продолжительность рабочего дня на один час, в диапазоне 29-30,5°C — на два часа, температуры свыше 30,5°C — на четыре часа.

Если проект примут, Правила будут действовать до 1 сентября 2028 года.

Комментарии

2
  • Логотип Ольга Буряк
    Ольга Буряк 14 минут назад

    Если проект примут, Правила будут действовать до 1 сентября 2028 года.

    ого, ещё дожить бы!) ....как какую-то хрень принять, так за пару дней все чтения проходит)))))))

  • Логотип nlukina
    nlukina 10 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    они эти правила уже давно мучают, то анонсировали принятие на лето,  потом на сентябрь, потом информация была,  что с 1 марта 2024 года вступают в силу😵

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