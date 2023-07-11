Правительство против длинных майских выходных

В правительстве не поддержали законопроект о длинных майских праздниках. Чиновники считают, что идея не обеспечит рациональное использование праздничных дней.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о длинных выходных в мае за счет сокращения новогоднего праздничного периода.

Проект, внесенный в апреле, предлагал сократить нерабочие праздничные дни в период новогодних каникул на четыре дня, закрепив их в период с 1 по 3 января, и продлить майские праздники на четыре дня, закрепив их в период с 1 по 5 мая.

Предлагаемые законопроектом положения не соответствуют цели обеспечения рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, а их реализация не будет способствовать эффективной организации производственных процессов, что может привести к увеличению финансовой нагрузки на работодателей, производящих оплату труда работников в указанные дни в повышенном размере, говорится в отзыве.

В правительстве отметили, что законопроектом также не учитывается, что установленные нерабочие праздничные дни в январе совпадают с каникулами у школьников, когда граждане имеют возможность провести время с детьми в кругу семьи.

«В мае школьники заканчивают учебный год и активно готовятся либо к ежегодной аттестации для перевода в следующий класс, либо к выпускным экзаменам, в связи с чем продолжительный отдых в указанном месяце может помешать учебному процессу. Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — следует из проекта отзыва, пишут Ведомости.

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