Какой лимит дохода действует для перехода на УСН

Компании могут перейти на УСН, если за 9 месяцев прошлого года доход не превышал 112,5 млн рублей + индексация на коэффициент-дефлятор.

Точную сумму этого лимита для целей перехода на УСН с 2023 года уточнил назвал Минфин в письме от 11.05.2023 № 03-11-09/42674.

Дело в том, что раньше были споры – какой коэффициент учитывать (уходящего года или нового).

Сначала Минфин настаивал на применении старого коэффициента, потом поменял свою позицию и стал указывать на применение коэффициента-дефлятора на текущий год (как и предусмотрено НК РФ). О спорах вокруг этого вопроса в прошлом году мы рассказывали здесь.

В свежем письме Минфин также поясняет, что лимит надо индексировать на коэффициент, установленный на этот год (1,257).

112,5 млн х 1,257 = 141,4 млн рублей.

Добавим, по УСН лимит доходов в 2023 году такой: