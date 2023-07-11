Какой лимит дохода действует для перехода на УСН

Точную сумму этого лимита для целей перехода на УСН с 2023 года уточнил назвал Минфин в письме от 11.05.2023 № 03-11-09/42674.
Дело в том, что раньше были споры – какой коэффициент учитывать (уходящего года или нового).
Сначала Минфин настаивал на применении старого коэффициента, потом поменял свою позицию и стал указывать на применение коэффициента-дефлятора на текущий год (как и предусмотрено НК РФ). О спорах вокруг этого вопроса в прошлом году мы рассказывали здесь.
В свежем письме Минфин также поясняет, что лимит надо индексировать на коэффициент, установленный на этот год (1,257).
112,5 млн х 1,257 = 141,4 млн рублей.
Добавим, по УСН лимит доходов в 2023 году такой:
188,55 млн рублей – для стандартных ставок УСН (150 млн х 1,257);
251,4 млн рублей – для повышенных ставок УСН (200 млн х 1,257);
141,41 млн рублей – для перехода на УСН (112,5 млн х 1,257).
Комментарии