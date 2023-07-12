🙆 Бухгалтер хочет спокойно отдохнуть в отпуске, но надо сдавать ЕФС-1 на уволенного сотрудника

Бухгалтер подгадала свой отпуск так, чтобы все отчеты были сданы и можно было спокойно отдохнуть без ноутбука (впервые за много лет). Но не тут-то было. Ни раньше, ни позже, а в аккурат во время отпуска единственного бухгалтера, сотрудник собрался увольняться. Как быть с формой ЕФС-1? Коллеги насоветовали несколько вариантов решения этой проблемы.

Обсуждение идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтер хочет 12 июля издать приказ об увольнении, которое состоится 21 июля (то есть, заранее).

Отметим, что по мнению Роструда, это не запрещено. Приказ о прекращении трудового договора может быть издан как в день увольнения работника, так и заранее. Дата приказа об увольнении и сама дата увольнения, указанные в трудовой книжке, могут не совпадать.

Согласно пп.2 п.5 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ сдать ЕФС-1 (подраздел 1.1) надо не позднее дня, следующего за днем издания приказа.

Коллеги предложили еще такие варианты:

1. Подготовить отчет заранее, загрузить его в систему и попросить коллег отправить его в день увольнения сотрудника (не получится, так как просить некого).

2. Попросить сотрудника уволиться позже (не получится, так как его уже ждут на новой работе).

3. Взять с собой в отпуск ноутбук (но бухгалтер хочет хотя бы раз нормально отдохнуть без ноутбука).

4. Не суетиться, а просто сдать ЕФС-1 после отпуска и заплатить штраф.

А как вы поступите в подобной ситуации?

Кстати, в некоторых организациях создают график увольнений. То есть, увольняют только в те дни, которые указаны в этом графике. Но это незаконно, указывает Роструд.