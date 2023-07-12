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УСН

Производственным МСП могут поднять порог выручки для применения УСН

Уполномоченный по защите прав предпринимателей предложил повысить лимит для применения УСН до 5 млрд рублей в год.
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Для снижения налоговой нагрузки на малые и средние предприятия обрабатывающей промышленности собираются увеличить порог выручки для применения УСН. Такие предложения создал уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Об этом пишет «ТАСС».

Для всех предприятий из сферы обработки предлагают расширить возможности применения упрощенной системы налогообложения (УСН). Борис Титов предложил два варианта.

Первый – повысить лимит по выручке для применения УСН до 5 млрд рублей в год, разрешить нанимать 500 сотрудников и ввести прогрессивную ставку налога от 5% до 20% оборота.

Второй вариант – при переходе с УСН на общий режим налогообложения предоставить предприятиям льготную ставку по налогу на прибыль. Бизнес будет платить 5% в первые два года после перехода, а потом будет введена прогрессивная става в размере 5-20%. Она будет зависеть от оборота компании, порог – 2 млрд рублей в год.

В 2023 года предельные лимиты доходов для применения УСН составляют 188,55 млн рублей для обычных ставок и 251,4 млн рублей для повышенных.

Если предприниматели только начали работать в производственной сфере и создали микро- и малые компании, то им предоставят налоговые каникулы.Первый год работы бизнес на 100% освободят от уплаты налогов, во второй год – на 50%, в третий год – на 25%.

Компании, которые работают на ОСНО и имеют инвестиционные проекты, семь лет не будут платить налог на прибыль от реализации проектов. Им до 7,6% уменьшат ставку страховых взносов и установят на пять лет налоговые каникулы по уплате земельного и имущественного налога.

Обрабатывающие предприятия при покупке российского оборудования смогут получить инвестиционный вычет до 50% от любых уплачиваемых налогов.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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