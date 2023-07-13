«Яндекс» будет монетизировать телеграм-каналы

Телеграм-каналы могут стать рекламными площадками «Яндекса». Рекламодатель будет привлекать блогеров с аудиторией больше 2 тысяч человек.

IT-компания «Яндекс» начала тестировать монетизацию каналов в мессенджере Telegram. Блогеры, у которых больше 2 тыс. подписчиков могут войти в рекламную сеть «Яндекса». Об этом пишет «Forbes».

Владельцы телеграм-каналов смогут монетизировать свой контент в «Яндексе», а рекламодатель получит новый канал для работы с аудиторией.

Для сотрудничества «Яндекс» будет отбирать каналы с узкой тематикой или те, которые только начинают набирать популярность. Компания попросит у владельца канала доступ для публикации ботом рекламы.

Рекламное объявление в телеграм-каналах будет выглядеть как обычный пост, с картинкой или видео и ссылкой, но на нем обязательно будет пометка «Реклама».

Весь контент будет проходить модерацию, а информация о рекламе поступит в ЕРИР, как этого требует закон.

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