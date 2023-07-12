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Хотите найти работника мечты? Разместите вакансию на «‎Клерке»

«Клерк» сделал размещение вакансий на сайте простым и удобным. Вы можете сами опубликовать вакансию совершенно бесплатно.
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Клерк.Работа помогает бухгалтерам найти работу мечты, а работодателям пополнить команду экспертами.

Почему вам будет легко найти бухгалтера, финансового директора или другого специалиста, работающего в этой сфере, с помощью сервиса Клерк.Работа:

  • 61% аудитории составляют бухгалтеры и главные бухгалтеры.

  • 16 % составляют юристы, аудиторы, финансисты.

  • 9% — директора и финдиры.

Разместить вакансию можно здесь.

Размещение вакансии на сайте, обзоры и рассылки достанутся вам бесплатно по тарифу Старт. Чтобы охватить еще больше целевой аудитории, стоит разместить вакансию еще и в телеграм-каналах «Клерка». Это можно сделать, если вы выбрали тариф Стандарт. А если у вас много вакансий, воспользуйтесь безлимитным размещением всего за 6 000 рублей.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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