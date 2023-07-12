Хотите найти работника мечты? Разместите вакансию на «‎Клерке»

Клерк.Работа помогает бухгалтерам найти работу мечты, а работодателям пополнить команду экспертами.

Почему вам будет легко найти бухгалтера, финансового директора или другого специалиста, работающего в этой сфере, с помощью сервиса Клерк.Работа:

61% аудитории составляют бухгалтеры и главные бухгалтеры.

16 % составляют юристы, аудиторы, финансисты.

9% — директора и финдиры.

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