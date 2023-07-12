ФНС призывает посетителей ресторанов проверять чеки

Некоторые крупные сетевые рестораны Москвы и Подмосковья разместили у себя информационные материалы со ссылкой на анонимный опрос. Посетитель может отсканировать QR-код и сообщить налоговикам, выдали ли ему кассовый чек.

ФНС разъяснила, как отличить кассовый чек от пречека или слип-чека.

Пречек – это счет с заказом и суммой. Клиент получает его перед оплатой, он не имеет юридической силы. Слип-чек – это тоже нефискальный документ, который автоматически формируется платежным терминалом при оплате картой. Кассовый чек – это фискальный документ, который формирует ККТ.

На кассовом чеке всегда есть QR-код. Если его отсканировать через мобильное приложение ФНС «Проверка чеков», можно получить чек в электронном виде.

Ссылка на анонимный опрос также размещена на сайте ФНС в разделе «Отраслевые проекты».