ФНС призывает посетителей ресторанов проверять чеки

ФНС разъяснила, как отличить кассовый чек от пречека или слип-чека.
Пречек – это счет с заказом и суммой. Клиент получает его перед оплатой, он не имеет юридической силы.
Слип-чек – это тоже нефискальный документ, который автоматически формируется платежным терминалом при оплате картой.
Кассовый чек – это фискальный документ, который формирует ККТ.
На кассовом чеке всегда есть QR-код. Если его отсканировать через мобильное приложение ФНС «Проверка чеков», можно получить чек в электронном виде.
Ссылка на анонимный опрос также размещена на сайте ФНС в разделе «Отраслевые проекты».
Комментарии