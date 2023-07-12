👀 Последняя неделя, когда можно купить подписку на «Клерк.Разборы» за 99 рублей

Что такое Разборы?

Это пошаговые текстовые и видео-инструкции про изменения в учете, налогах и кадрах. Кратко и на примерах эксперты «Клерка» рассказывают про новые законы и правила работы. Точно ничего не пропустите и защитите себя от штрафов.

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Что получите в подписке на Разборы за 99 руб.

Каждый день выходит 2 свежих разбора:

один в текстовом формате инструкций по новым правилам с чек-листами и другими материалами для скачивания;

один в формате короткого и емкого видео: мини-курс по самым нужным бухгалтерским темам.

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