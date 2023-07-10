Как оплачивается больничный лист после увольнения в 2023 году Сотрудник уволился по собственному желанию и заболел. Когда бывший работодатель обязан оплатить больничный и в каком размере?

Когда работодатель обязан оплатить больничный Какой период больничного оплачивает бывший работодатель В каком размере оплачивается больничный Когда переводить деньги уволенному работнику НДФЛ и страховые взносы