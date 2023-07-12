Лимит кассы в 2023 году: кому нужен, как утвердить, примеры расчета + образцы приказов

Все предприятия обязаны соблюдать кассовую дисциплину, в том числе лимит остатка наличных в кассе. Разберем, как его рассчитать, утвердить и придерживаться, чтобы компанию не оштрафовала налоговая.